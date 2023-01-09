Herkes Ahmet Çakar'ın "28 Mayıs 2023" kehanetini konuşuyor! Galatasaray kazandı ama...

Süper Lig'de Galatasaray, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan maç sonrası flaş açıklamalar geldi. "28 Mayıs 2023 kehaneti" bomba etkisi yaratan Ahmet Çakar, Okan Buruk'un kadroda uyguladığı taktiğe ise 'futbol rezilliği' dedi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar olurken; galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Bu skorla birlikte puanını 39'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ile puan farkını da 4'e çıkaran sarı - kırmızılılar için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay yaratan yorumlar geldi.

28 Mayıs 2023 kehaneti!

Ahmet Çakar, "Hayatımda çok fazla iddiaya girmiş bir adam değilim. Bu masada bulunan herkes alayınızla iddiaya girerim. 28 Mayıs 2023 tarihinde Fenerbahçe şampiyon olacak. Bunu Ali Koç bile söyleyemez" dedi.

"Adımın Ahmet Çakar olduğu kadar eminim"

Çakar, "Adımın Ahmet Çakar olduğuna emin olduğum kadar söylüyorum, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklase etti, perişan etti ama şunu da söyleyeyim bir maçla şampiyon olunmaz" diye konuştu.

"Galatasaray ilk 2'ye bile giremez"

Çakar şöyle devam etti: Galatasaray iyi futbol oynayan bir takım değil, sezon sonunda ilk 2'ye de giremez. Bir takım bir maçta iyi oynadı diye şampiyon olamaz"

"Biraz futbolun adaleti olsa Ankaragücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenemezdi. Fenerbahçe'yi yenmekle İstanbulspor'u yenmek arasında puan kazanımı olarak bir fark yok."

Okun Buruk'un taktiğini eleştirdi

"Dünyanın hiçbir liginde şampiyonluğa oynayan takımların maçında golcüsüz maça çıkmak diye bir usul yoktur. Senin elinde Gomis veya yarım Icardi varsa şu taktik deha değildir. Gomis, Icardi, Seferovic'i kenara aldım, 3 tane pırpırla rakip kaleye giderim diye bir taktik yoktur."

"Bu taktik değildir, futbol rezilliğidir. Çok kötü takımla çıkarsın bazen eğrisi doğrusuna denk gelir, öyle olmadı Galatasaray Fenerbahçe'yi perişan etti. Senin futbol şablonunda bir tuhaflık var demektir forvetsiz çıkıyorsan."