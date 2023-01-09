Daha çok emekli maaşı alabilirsiniz! Elinizi çabuk tutun son tarih netleşti
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için borçlanma ve prim ödemelerine için gelen uyarılara kulak verenler kazançlı çıktı. Ödemelerini 2023 yılında yapanların maaşları daha düşük olacak. Kamu işçileri için ise fırsat devam ediyor. İşte detaylar...
Uzmanların emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için borçlanma ve prim ödemelerinde ilişkin uyarılarını dikkate alıp emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler, ocak ayında dilekçe verenlere göre daha avantajlı çıktı.
31 Aralık tarihinden önce dilekçe verenlerin aylıkları hesaplanırken Ocak 2022’deki tutar, geçen yılın ocak ve temmuz aylarında yapılan emekli maaş zamları oranında artırılacak.
Kamu işçileri için 2022 avantajından yararlanma fırsatı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.
Geçen yılın farkı daha yüksek
2021 yılında enflasyon yüzde 10-15 arasında seyrederken kasım ayında yüzde 19.82’ye, aralık ayında da yüzde 36.08’e tırmandı. Dilekçeyi 31 Aralık 2021 tarihinden önce verenlere 2021 yılı ocak ayındaki yüzde 8.37 ve temmuz ayındaki yüzde 8.45 maaş zammına göre yüzde 17.52’lik güncelleme oranı uygulandı.
2021 yılında GSYH yüzde 11.6 oranında arttı. Bunun yüzde 30’u ve yüzde 36.08’lik TÜFE artışı dikkate alınarak 2021 yılı güncelleme katsayısı 1.408’e çıktı. Böylece, dilekçeyi 1 Ocak 2022 tarihinde verenlerin kazancı yüzde 17.52 yerine yüzde 40.8 oranında artırılarak güncellendi. Bu da 2021 yerine 2022 yılında dilekçe verenlerin emekli aylıklarında yüzde 17 dolayında artış sağladı.