Ete yeni zamlar yolda! 6 ay art arda fiyatlar yükselecek

Maliyetteki ciddi artış ve üretim problemleri sebebiyle ette gelecek 6 ay yeni fiyat artışları bekleniyor. Üreticiler, maliyetteki artışın muhakkak kasaplara da yansıyacağını vurgulayarak, "Üretici de sanayici de belirsizlikten ve eşitsizlikten bıktı artık" sözleriyle isyan etti.

Üreticinin, yüksek üretim maliyetleri sebebiyle büyük sorun yaşandığını sık sık dile getirdiği et piyasasında sıkıntı büyüyor. Son bir yılda arzda yaşanan azalma ve etiketlerde büyük artışlar gören et ve sütte yeni fiyat artışları, üretimde ise daha fazla düşüş gündemde.

Ulusal Süt Konseyi'nin 8.74 TL'lik maliyet hesabı ve 8.50 TL'lik tavsiye fiyatına karşılık üretici dernekleri, bir litre süt üretim maliyetini 12.90 TL olarak hesaplarken, piyasada satışların da 12 TL civarında yapıldığını açıkladı. Bu fiyatlarla süt üretimindeki düşüşlerin sınırlanabileceğine ancak ette gelecek 6 ayda fiyatlarda art arda yeni zamların gelebileceğine dikkat çekildi.

Kasaplara da yansıyacak

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, aralık ve ocak ayı arasında çiğ süt fiyatında yüzde 20'lik bir fiyat farkı olduğunu kaydeden Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, piyasada artık tavsiye fiyatın uygulanmadığını ve arz kısmının toparlanmasının bir iki yıl alabileceğini aktardı.

Geçen yıl sütte yaşanan tehlikenin bu yıl et fiyatlarında gerçekleşeceğini anlatan Solakoğlu, 1Sütte üretimde düşüşlerin duracağı kanaatindeyiz. Bu da et fiyatına yansıyor ve yansıyacak. Ocak ayına doğru ete yüzde 30'luk zam gelir ve fiyatlar kemikli ette 130 TL seviyesine ulaşır demiştik. Bu seviyelere ulaştı. Bundan sonra da Ramazan ayı var. İnekler kesilmediği için ve içerde de inek kalmadığı için son 6 ayda süt fiyatında yaşanan seyir ette izlenecek. Sadece geçen hafta gelen zam miktarı yüzde 16. Üretici tarafındaki bu fiyatlar gelecek hafta kasaba da yansır" dedi.

Bir dönem peynir fiyatı et fiyatını geçti

Sencer Solakoğlu, süt fiyatları ile ilgili dolarda bir değişim olmaz ise mart ayına kadar bir artış beklemediklerini söyledi. Yüzde 20'lik çiğ süt fiyat artışının raflara da yansıyacağını da anlatan Solakoğlu, “Artık sahadaki ihaleler ve açık artırmalar ile fiyat belirleniyor. Ulusal Süt Konseyi, Maliye Bakanlığı baskısı ile fiyatı yukarı doğru revize edemedi. Serbest piyasa devreye girmek zorunda kaldı. Bir dönem peynir fiyatı et fiyatını geçti. Bunun sebebi peynirin pahalı olması değil, etin ucuz olması idi. O kadar çok inek kesiliyordu ki suni bir arz ve fiyat söz konusuydu. Artık et fiyatı olması gerektiği yere doğru gelecek” dedi.

Üretici de sanayici de belirsizlikten bıktı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, fiyatlara tepki göstererek, “TÜSEDAD, 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 12.90 TL açıkladı. USK'nın yaptığı hesaba göre ise maliyet 8.74 TL, tavsiye fiyatı ise hâlâ 8.50 TL. Kim, neyi bekliyor? Üretici de sanayici de belirsizlikten ve eşitsizlikten bıktı artık” dedi.