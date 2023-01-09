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İstanbul'da dehşet anları! Araca girip taksiciyi yumruklayarak darp etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dehşet anları! Araca girip taksiciyi yumruklayarak darp etti

EYÜPSULTAN’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Öfkelenen otomobil sürücüsü taksi şoförünü döverken olaya vatandaşlar müdahale etti. 

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Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü taksicinin üzerine gitti. Sürücünün taksi şoförünü yumruklamasıyla sözlü tartışma kavgaya döndü. 

Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle son buldu. 

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