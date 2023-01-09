İstanbul'da dehşet anları! Araca girip taksiciyi yumruklayarak darp etti
EYÜPSULTAN’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Öfkelenen otomobil sürücüsü taksi şoförünü döverken olaya vatandaşlar müdahale etti.Abone ol
Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü taksicinin üzerine gitti. Sürücünün taksi şoförünü yumruklamasıyla sözlü tartışma kavgaya döndü.
Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle son buldu.