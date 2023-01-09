MHP'den öldürülen Sinan Ateş'in babasına ziyaret

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik aralık ayının sonunda gerçekleştirilen suikastın ardından MHP kanadı olaya sessiz kalmıştı. MHP'den Sinan Ateş'ın babasına bir ziyaret gerçekleştirildi.

Abone ol

30 Aralık günü Ankara'da silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in baba ocağına konu ile ilgili sessiz kalan MHP'den bir ziyaret gerçekleşti. MHP'nin Pendik Belediye Meclisi Üye Adem Şen, baba Musa Şen'i ziyaret ettiği anları sosyal medyadan paylaştı.

30 Aralık günü öldürülen Ateş'le ilgili MHP'den herhangi bir taziye dahi gelmemesi başta ülkücü çevreler olmak ile birlikte her kesimden eleştirilere sebep olmuştu.

Dün ise Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesine MHP'den bir ziyaret gerçekleşti. Ziyareti yapan ise MHP'nin Pendik Belediye Meclisi Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Adem Şen oldu.

Şen, Baba Musa Ateş'e yaptığı ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşıp, "Musa Baba, Allah sana Hz. Yakup sabrından ve sonrasın da Hz. Yakup'un gönül ferahlığından versin.." ifadelerini kullandı.