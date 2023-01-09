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Sağlık-Sen’de seçim heyecanı! Genel Sekreter Durali Baki aday olacak

Sağlık-Sen’de seçim heyecanı! Genel Sekreter Durali Baki aday olacak

Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu 18 Şubat’ta yapılacak. Mevcut Genel Başkan Semih Durmuş’un karşısına, Genel Sekreter Durali Baki, aday olarak çıkacağını açıkladı.

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Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının genel yetkili sendikası Sağlık-Sen’de seçim heyecanı artarak devam ediyor.

18 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulunda; mevcut Genel Başkan Semih Durmuş’un karşısına, Genel Sekreter Durali Baki, genel başkan adayı olarak çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından genel başkan adayı olduğunu açıklayan Baki’nin, bir süredir genel başkan yardımcıları Yasin Barutçu, İdris Baykan ve Faruk Doğan ile birlikte hareket ettiği belirtiliyor.

Durali Baki temasta olduğu şubeleri arayarak destek istedi

Ancak sendika kulislerinde; bu 4 ismin birbirleriyle dargın oldukları ve zoraki bir araya geldikleri konuşuluyor. Muhalefet tarafını oluşturan bu isimlerin kendi aralarında henüz görüş birliğine varamadığı, bu sebeple 7 kişilik yönetim listesini oluşturamadıkları da ileri sürülüyor. Durali Baki’nin, sendika çevrelerinde bu yöndeki düşüncelere son vermek için, temasta olduğu şubeleri arayarak destek istediği ifade ediliyor.

Mevcut Genel Başkan Semih Durmuş’un ise gelişmeleri takip ettiği ve genel kurul çalışmalarını sessizce yürüttüğü kulislerde konuşuluyor.

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