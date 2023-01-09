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Sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı

Sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. Hipodromdaki temizlik işçisi İ.G., görevini yaptığı esnada M.D. isimli kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, İ.G.'nin saldırı anındaki sağduyusu ve sakinliği ise takdir topladı. İşte olayın detayları...

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Tepki çeken olay, dün Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İ.G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.’nin İ.G.’yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer alıyor.

Saldırgandan şikayetçi oldu

Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İ.G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İ.G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise, "Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi.

'Gerçekten şok oldum" 

İ.G.'nin çalıştığı temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, "Gerçekten şok oldum. İ.G. bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İ.G.'ye olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

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