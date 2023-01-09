Halk TV'den peş peşe istifa ettiler Özlem Akarsu Çelik nedenini açıkladı!

İnan Demirel, Özlem Akarsu Çelik ve Pınar Keleş Halk TV'den istifa etti. Halk TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Özlem Akarsu Çelik, kendi istifasının nedenini açıkladı. Çelik, "İstifa kararını, genç meslektaşlarımın hak ettiği koşullarda çalışması için aldım" derken 212 Sayılı Basın Kanunu'na da vurgu yaptı.

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Halk TV'de program yapan İnan Demirel, Özlem Akarsu Çelik ve halktv.com.tr’nin başında bulunan Haber Müdürü Pınar Keleş istifa etti.

Özlem Akarsu Çelik, gelen sorular üzerine Halk TV'den istifasının nedenlerini anlattı. Çelik, "212, habercilerin temel hakkıdır, medya patronları açısından zorunluluktur" dedi.

"Medya patronları..."

Editoryal bağımsızlık vurgusu da yapan Çelik, "Gazetecilikten gelmeyen medya patronları genel yayın yönetmenliğine soyunmamalı, hasımlarını/hısımlarını bu işe karıştırmamalı ve haber merkezlerini yönetme işini mesleğimizin saygın isimlerine bırakmalıdır" ifadesini kullandı.

"İstifa gerekçem ilkesel"

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli HALK TV izleyicileri, 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladığım HALK TV Ankara Temsilciliği görevimden 6 Ocak 2023 akşamı istifa ettim. Sizden gelen sorular üzerine açıklama yapmam zorunlu hale geldi. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalından neden istifa ettiğimi soruyorsunuz. Gerekçemin her zamanki gibi ilkesel olduğunun bilinmesini isterim.

HALK TV'de gerek ekran yüzleri gerekse haberin mutfağında çalışan arkadaşlarımızın olağanüstü emeğine, fedakârlığına ve sabrına saygım sonsuz. Hepsine teşekkür ediyorum. Onları töhmet altında bırakacak tek bir söz söylemem. Sizler gibi ben de meslektaşlarımı izleyip okumayı sürdüreceğim.

"Genç meslektaşlarım için istifa ettim"

Bir büro kurmanın ve ekiple heyecanlı bir yolculuğa çıkmanın zorluklarını defalarca tecrübe etmiş bir gazeteci olarak istifa kararını, genç meslektaşlarımın hak ettiği koşullarda çalışması için aldım.

"Haklarımız gasp edildi"

Gazeteciliğin 'olmazsa olmaz'ları, 212 Sayılı Basın Kanunu'na tabi çalışmak ve editoryal bağımsızlıktır. Medya patronları açısından biraz daha maliyetli bir sigorta olduğu için yıllarca 212’siz çalıştırılan gazeteciler, bugün milyonlarca EYT'li arasında. Ayrıca mevcut siyasi iktidar, 212'den kaynaklanan haklarımızı patronlarla iş birliği yaparak gasp etti. Geriye sadece yıpranma payı ve basın kartı hakkımız kalsa da 212, habercilerin temel hakkıdır, medya patronları açısından zorunluluktur.

Geçmişten bugüne medyada sendikal girişimlerin nasıl sertlikle engellendiği de bilinen bir olgudur. Toplumun her kesimindeki emekçilerin hak arayışını gündeme taşıyan bizlerin, kendi haklarına sahip çıkamayışı, kabul edilemez.

Gazetecilik kamu yararı yerine, bir patronun, belli siyasi ve ekonomik yapıların çıkarı gözetilerek icra edildiğinde ülkenin ne hale geldiğinin tanıklarıyız. Gazetecilikten gelmeyen medya patronları genel yayın yönetmenliğine soyunmamalı, hasımlarını/hısımlarını bu işe karıştırmamalı ve haber merkezlerini yönetme işini mesleğimizin saygın isimlerine bırakmalıdır. Aksi durumda, hukuksuzlukları hamasetle örtenlere ve kendisini alternatifsiz sanan tek insan yönetimlerine dönüşürüz. Saygılarımla..."

212 sayılı yasa nedir?