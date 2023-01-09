HDP’nin kararı seçim sonucunu nasıl etkiler? Sevilay Yılman 'Yanılmazsam artık tebrik edersiniz' deyip paylaştı

Yazar Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin ikinci tur için her iki ittifakla pazarlık yapacağını yazdı. İki tarafın da bu talepleri karşılamayacağını belirten Yılman, HDP yönetiminin “Sandığa gitmeyin” çağrısı yapacağını iddia etti.

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HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayı ile seçime gitme kararı gündem oldu. 2023 seçimlerini etkileyebilecek bu tercihin yansımalarını merak konusu oldu.

HDP’nin aday çıkarması durumunda seçimin nasıl bir şekil alacağına dair çarpıcı bir yazı, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi.

Cumhur İttifakı'nın ilk turda seçimi kazanmasının mucize olduğunu belirten Yılman, altılı masanın ortak aday çıkaracağını ve seçimin ikinci tura kalacağını yazdı.

"İkinci tur için taleplerde bulunacaklar"

"Yanılırsam yazıyı arşivden çıkarıp kafama atarsınız. Yanılmazsam da artık tebrik edersiniz." diyen Yılman, "HDP’nin kararı seçim sonucunu nasıl etkiler?" başlıklı yazısında öngörülerini paylaştı:

"Özetle… Seçim ikinci tura kalır ama işte o ikinci tura giderken de kilit seçmen HDP’nin seçmeni olur. Onların yöneleceği ittifak da seçimin galibi... Peki HDP'nin seçmeni hangi ittifakın adayına yönelir? Belli ki HDP yüzde kaç olursa olsun birinci turda aldığı oyu kullanarak her iki ittifakla da pazarlık yapacak.

"Başak Demirtaş ile yüzde 15 sürpriz olmaz"

(Oy oranı çıkaracağı adaya bağlı. Son yapılan araştırmalara göre %10 ila 14 arası bir orana sahip HDP. Eğer iddia edildiği kadın aday ve mesela tutuklu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş olursa bu oran yükselir. 2015 yılında olduğu gibi demokratların oyu tamamen HDP’ye yönelir. %15 ya da üzeri sürpriz olmaz. Ama aday Gültan Kışanak olursa-ki aldığım duyumlara galiba aday o- biraz düşük olur HDP’nin oyu. Çünkü Kışanak halen cezaevinde ve siyasette ki sert mizacı nedeniyle HDP’li olmayan demokratları çok cezbetmeyebilir)

Ama ben pazarlıklardan pek sonuç alabileceğine inanmıyorum. Daha açık yazayım… İki ittifak da HDP’nin öne süreceği talep ve isteklere cevap vermeyecektir. O zaman ne olur?

Sandığa gitmeyin çağrısı

Büyük ihtimal parti genel merkezinden seçmene ikinci turda “Sandığa gitmeyin” çağrısı gelir. Elbette seçmeni HDP genel Merkezi’nin yönlendirmelerini dikkate alır ancak o seçmenin Türkiye’nin en net politik duruşa sahip seçmen olduğunu unutmamak lazım.

"Büyükşehirlerdeki seçmenler oyunu kullanacaktır"

Bir kısım riayet edecektir ve çağrıya uyup sandığa gitmeyecektir ama bir kısım ise- ki bunların çoğu büyükşehirlerde yaşayan seçmenler olacaktır- ambargo kararına uymayıp oyunu kullanacaktır. İşte değerli okurlarım… O oy kullananlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. (yeni sistemde ikinci) Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek seçmen olacaktır."