Mansur Yavaş bombası! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında görevden alınıp alınmayacağı tartışması sürerken, Ankara Büyükşehir Beyedie Başkanı Mansur Yavaş'tan şok bir çıkış geldi. Yavaş, "İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim” çağrısı yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı iddiası üzerine, “kayyum”a karşı “istifa” çağrısı yaptığı öne sürüldü. CHP yönetimi sessiz kalırken, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Yavaş'a tam destek verdi.

Herhangi birimiz görevden alınırsa...

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı ve yerine AK Partili bir ismin getirileceği iddia ediliyor. Buna tepki olarak, kendisi hakkında da soruşturma başlatılacağı konuşulan Yavaş’ın, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarına “Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim” dediği iddia edildi.

Torun: İstifa etmek çözüm değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iddialar üzerine, “Bilgim yok. Konuşmadık, gündemimize gelmedi” dedi. Torun, “Karar, yetkili kurullarca verilir. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım" ifadesini kullandı.

Zeydan Karalar: Tartışabiliriz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise söz konusu seçeneğin tartışılabileceğini belirterek “Kendi başımıza yapacak değiliz. Genel merkezimizle görüşürüz, tartışırız, tavır ortaya konulacaksa konulur” değerlendirmesini yaptı.

Vahap Seçer: Hepimize yapılmış sayarız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de CHP’li belediyelere hükümet tarafından sistemli şekilde saldırıldığına dikkat çekerek “Tabii ki biz bu haksız uygulamalara seyirci kalamayız. Herhangi birimize yapılan bir saldırıyı, hukuksuzluğu hepimize yapılmış sayarız. Tabii ki partimizin bu yönde bir kararı olursa biz gözümüzü kırpmadan hareket ederiz. Amasız, fakatsız bu kararı almaktan imtina etmeyiz. Genel merkezimiz ne derse o olur.” dedi.