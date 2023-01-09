Bir anda alevler yükselmişti! 20 gün sonra acı haber geldi

ORDU’da bir evde soba yakıldığı esnada çıkan yangında yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Zehra Şahin (68), evinde soba yakmak isterken bir anda yanıcı madde tutuştu. Kısa sürede evden alevler yükselirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olaya müdahale ederken, yangında Zehra Şahin yaralandı. Talihsiz kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zehra Şahin’in yarın toprağa verileceği öğrenildi.