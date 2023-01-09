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Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız

Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Kirişci konuşmasında "Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum" diyerek önemli gelişmeyi duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den canlı yayında çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Bakan Kirişci genç çiftçilere yönelik hibe desteğinin 250 bin TL'ye çıkarılacağını ilk kez duyururken tahıl koridorunda taşınan tahıl ve gıda ürünlerinden tarım ihracatına, personel istihdamından tarımsal desteklemeye kadar pek çok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu

"250 bin TL'ye çıkaracağız"

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada "Kent Tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz. Kent Tarımı ile ilgili kısa ve uzun vadeli faaliyetlerimizi, projeleri, desteklerimizi içeren eylem planımızı yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun bulursa genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkaracağız." dedi.

6 Bine yakın personel

Öte yandan Bakan Kirişci konuşmasında "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal destek

"Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı." diyen Bakan Kirişci, "Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını söyledi.

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