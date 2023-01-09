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Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya’da Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti’ni ve kurumları hedef alan şiddet olayları hakkında açıklama yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin kongre binasına baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır. Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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