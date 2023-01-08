Bolsonaro seçimi kaybedip ABD'ye kaçtı! Brezilya'da binlerce taraftarı kongre binasını bastı

Polisten gazlı müdahale

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.