Bolsonaro seçimi kaybedip ABD'ye kaçtı! Brezilya'da binlerce taraftarı kongre binasını bastı
Brezilya'da 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak’ta yemin ederek göreve başladı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevi devretmeden askeri uçakla ABD'ya kaçtı. Bugün ise Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre’nin içine girerken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Ülke basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.
Polisten gazlı müdahale
Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.
Bir AFP fotoğrafçısının aktardığına göre, bugün Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yüzlerce aşırı sağcı destekçisi, başkent Brasilia'daki Kongre binasına girdi. Brezilya polisi ise bu kişilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
Kongre binasının çevresi yetkililer tarafından kordon altına alınmıştı. Ancak solcu Luis Inacio da Silva'nın zaferini kabul etmeyen Bolsonaro destekçileri, rampaları aşarak binanın içine girdi.