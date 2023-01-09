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İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti

İSTANBUL'dan kan donduran bir haber geldi. Kartal'da bir evde 2 genç kadın bir evde ölü bulundu. Genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Mustafa P. de bileklerini kesmiş halde bulundu. Korkunç olayın sırrını intihar eden sevgili hayatta kalırsa çözecek.

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İstanbul Kartal'da bir evde ölmüş iki genç kadın ile bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuş bir erkek bulundu. Kan donduran olayın nedeni bilinmezken, olayın sırrını hastanede tedavi altına alınan erkek çözecek. 

İki genç kadının cesetleri bulundu

Korkunç olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.’nin evine giden Dilara Gültay ve Cansu Demirel evde ölü bulundu.

Cansu Demirel

Bileklerini keserek intihara kalkıştı

Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Korkunç olayın arkasındaki sır perdesini hastanede tedavi altına alınan Mustafa P. çözecek.

Dilara Gültay

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