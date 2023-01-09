İstanbul'da oturma hayali evsiz bıraktı, Azeri modacıya büyük şok: Servet kaptırdı
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İSTANBUL'dan ev almak isteyen Azeri modacı Rufat İsmayil büyük şok yaşadı. Modacının anlaştığı şirket geçtiğimiz günlerde iflas etti. Rufat İsmayil, "Bu proje için Azerbaycan'daki baba evimi sattım. İki evden oldum" derken kaptırdığı parayı duyanlar inanamadı.
Modacı Rufat İsmayil, 2013 yılında dev bir inşaat firmasıyla, Esenyurt'ta yapılan lüks proje için sözleşme imzaladı.
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Sabah'ın haberine göre, İsmayil, 158 metrekarelik daire için şirketle anlaşmıştı.
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İstanbul'da yaşamak isteyen modacı, istenen paranın bir kısmını birikiminden karşıladı.
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Azeri modacı, kalan bakiye için de Azerbaycan'daki baba evini sattı.
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