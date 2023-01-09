Edirne'de polisten kaçan FETÖ'cü hayatını kaybetti

EDİRNE'de polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçta bulunan FETÖ'den ihraç polis Sedat Türkmen vurulması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollardan yurt dışında çıkmaya çalıştıkları bilgisini alan güvenlik güçleri, dur ihtarına uymayan aracı ateş açarak durdurdu. Araçta bulunan örgüt mensuplarından Sedat Türkmen, ağır yaralandı. Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 kişinin...
Güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde bulunan 5 kişinin FETÖ/PDY Terör Örgütü operasyonu çerçevesinde hüküm giyerek meslekten ihraç edilen komiser, polis memuru ve uzman yardımcısı oldukları belirlendi.
Cezası kesinleşince yurt dışına kaçmak istedi
Hayatını kaybeden Sedat Türkmen'in hakkındaki hapis cezası kesinleştikten sonra istinaf başvurusu yaparak yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek genişletildiği ifade edildi.