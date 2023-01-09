BIST 5.235
DOLAR 18,78
EURO 20,06
ALTIN 1.131,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de polisten kaçan FETÖ'cü hayatını kaybetti

Edirne'de polisten kaçan FETÖ'cü hayatını kaybetti

EDİRNE'de polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçta bulunan FETÖ'den ihraç polis Sedat Türkmen vurulması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollardan yurt dışında çıkmaya çalıştıkları bilgisini alan güvenlik güçleri, dur ihtarına uymayan aracı ateş açarak durdurdu. Araçta bulunan örgüt mensuplarından Sedat Türkmen, ağır yaralandı. Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 kişinin...

Güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde bulunan 5 kişinin FETÖ/PDY Terör Örgütü operasyonu çerçevesinde hüküm giyerek meslekten ihraç edilen komiser, polis memuru ve uzman yardımcısı oldukları belirlendi.

Cezası kesinleşince yurt dışına kaçmak istedi

Hayatını kaybeden Sedat Türkmen'in hakkındaki hapis cezası kesinleştikten sonra istinaf başvurusu yaparak yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek genişletildiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir
Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir
Fabrikada korkunç olay! İşçinin üzerine düştü
Fabrikada korkunç olay! İşçinin üzerine düştü
Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız
Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki
İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti
İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti
HDP şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu y da Ali Babacan ortak aday olursa...
HDP şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu y da Ali Babacan ortak aday olursa...
Bu video sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı
Bu video sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı
Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlardı! Tepki yağan olayda yeni gelişme
Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlardı! Tepki yağan olayda yeni gelişme
Halk TV'den peş peşe istifa ettiler Özlem Akarsu Çelik nedenini açıkladı!
Halk TV'den peş peşe istifa ettiler Özlem Akarsu Çelik nedenini açıkladı!
Mansur Yavaş bombası! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim...
Mansur Yavaş bombası! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim...
Bir anda alevler yükselmişti! 20 gün sonra acı haber geldi
Bir anda alevler yükselmişti! 20 gün sonra acı haber geldi
HDP’nin kararı seçim sonucunu nasıl etkiler? Sevilay Yılman 'Yanılmazsam artık tebrik edersiniz' deyip paylaştı
HDP’nin kararı seçim sonucunu nasıl etkiler? Sevilay Yılman 'Yanılmazsam artık tebrik edersiniz' deyip paylaştı