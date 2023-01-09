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28 Şubatçıların ekran fetvacısı İsmail Nacar Tele 1'de söyledi stüdyo karıştı apar topar yayında alındı

28 Şubatçıların ekran fetvacısı İsmail Nacar Tele 1'de söyledi stüdyo karıştı apar topar yayında alındı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1 canlı yayınına katılan Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, Altılı masa için "FETÖ destekli Amerikan projesi" ifadesini kullandı. Nacar, bu sözlenin ardından apar topar yayından alındı.

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Bir dönem 28 Şubatçıların en sevdiği araştırmacı-yazarlarından biri olan İsmail Nacar, Tele 1 stüdyosunda buz gibi hava estirdi. 

Bir dönem CHP'den milletvekilliği adaylığı başvurusunda da bulunan Nacar, bu kez altılı masayı hedef aldı. 

Gizem Fidan'ın sunumuyla yayınlanan Fikir Kulübü programına katılan yorumcu İsmail Nacar, altılı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.

Cemal Enginyurt çılgına döndü

Nacar, altılı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyince canlı yayın bir anda karıştı. FETÖ'nun altılı masaya ilgi duyduğunu da söyleyen İsmail Nacar'ın sözleri sonrası, stüdyoda bulunan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çılgında döndü.

Nacar'ın sesini kısıp yayından aldılar

Enginyurt, o anlarda Nacar'ın sözlerini bağırarak karşılık vererek, yorumcuyu bastırmaya çalıştı. CHP'nin desteklediği Tele 1 de, İsmail Nacar'ın sesini kıstı ve yorumcuyu yayından aldı.

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