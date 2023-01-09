Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Yüzde 46 zam sonrası tam ve öğrenci bilet fiyatı

ANKARA'da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda yeni ücret tarifesini duyurdu. 15 Ocak'tan itibaren tam bilet 9,5 TL, öğrenci bileti ise 4,75 TL olarak uygulanacak. 90 TL tutarındaki öğrenci abonmanı ise aylık 140 TL'ye yükseldi.

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Ankara'da UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam kararı verildi. Otobüs, metro, tramvayı kapsayan zammı Ankara Büyükşehir Belediyesi “Başka çaremiz kalmadı” ifadesiyle açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan akaryakıt maliyetlerinin artmasını ulaşıma gelen zamma gerekçe olarak gösterdi.

ABB 6,5 TL olan tam biletin 9,5 TL’ye, 3,5 TL olan öğrenci biletinin ise 4,75 TL’ye çıkacağını açıkladı. 90 TL tutarındaki öğrenci abonmanı ise aylık 140 TL’ye yükseldi.

Bu fiyatlarla birlikte ulaşıma yüzde 46 zam gelmiş oldu. Yeni zamlı fiyatlar 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Maliyetler yüzde 1000'i geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatının 2019 yılının nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükseldiğini, maliyetlerin yüzde 1000’den fazla arttığını belirtti.

"Aylık zarar 262 milyon TL"

Belediyeden zamla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

– EGO Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL'dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL'dir. Aylık zarar 262 milyon TL'dir.

– Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır. ABB'nin doğalgaz kullanımı ticari amaçlarla değil, halkın uygun fiyata ulaşımı için yapılmaktadır.

– ABB, yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurmuştur. Bu konu en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla ABB’yi etkilemektedir.