BIST 5.293
DOLAR 18,78
EURO 20,06
ALTIN 1.129,99
HABER /  SPOR

Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor menajeri yönetim ile görüştü

Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor menajeri yönetim ile görüştü

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Abone ol

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın da radarına giren Wout Weghorst, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere veda eden golcü futbolcunun durumu, birkaç gün içinde netleşecek.

30 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Hollandalının takımdan ayrılması halinde Kara Kartal'ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Aboubakar da yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı müjdelerle dolu olacak dedi bir bir sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı müjdelerle dolu olacak dedi bir bir sıraladı
İTO Başkanı Avdagiç'ten işyerlerine su tasarrufu çağrısı
İTO Başkanı Avdagiç'ten işyerlerine su tasarrufu çağrısı
Belediye başkanını hastanelik etmişti! O saldırgan hakkında flaş karar
Belediye başkanını hastanelik etmişti! O saldırgan hakkında flaş karar
Edirne'de polisten kaçan FETÖ'cü hayatını kaybetti
Edirne'de polisten kaçan FETÖ'cü hayatını kaybetti
Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir
Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir
Fabrikada korkunç olay! İşçinin üzerine düştü
Fabrikada korkunç olay! İşçinin üzerine düştü
Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız
Bakan Kirişçi ilk kez duyuracağım dedi paylaştı: 250 bin TL'ye çıkaracağız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki kongre baskınına tepki
İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti
İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın evde ölü bulundu! Sırrı çözecek erkek bileklerini kesti
HDP şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu y da Ali Babacan ortak aday olursa...
HDP şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu y da Ali Babacan ortak aday olursa...
Bu video sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı kuponu tutmadı diye...
Bu video sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı kuponu tutmadı diye...
Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlardı! Tepki yağan olayda yeni gelişme
Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlardı! Tepki yağan olayda yeni gelişme