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Belediye başkanını hastanelik etmişti! O saldırgan hakkında flaş karar

Belediye başkanını hastanelik etmişti! O saldırgan hakkında flaş karar

 KASTAMONU'nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a saldıran şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında merdivenlerden düşen Şenol Yaşar yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.Ş., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı gün Cumhuriyet savcısının itirazı sonrası F.Ş., tekrar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen F.Ş., tutuklandı.

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