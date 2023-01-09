İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın ölü bulundu! Cinayetleri itiraf etti uyuşturucu, fare zehri ve şizofreni ilaçları...

İstanbul'da dehşet evinde kan donduran olay... Kartal'da Mustafa Paylan'a ait evden, Cansu Demirel (30) ve Dilara Gültay isimli iki genç kadının cesetleri bulundu. Korkunç vahşeti, Mustafa Paylan'ın bileklerini keserek 'yaralandım' diye polisten yardım istemesi ortaya çıkardı. Eve giden polis ekipleri gördükleri manzara ile şok oldu. Polis, evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.