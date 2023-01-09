İstanbul'da dehşet evi! İki genç kadın ölü bulundu! Cinayetleri itiraf etti uyuşturucu, fare zehri ve şizofreni ilaçları...
İSTANBUL'dan kan donduran bir haber geldi. Kartal'da 2 genç kadın bir evde ölü bulundu. Genç kadınlardan birinin eski erkek arkadaşı Mustafa Payan da bileklerini kesmiş halde bulundu. Hastaneye götürülüp tedavi ettirilen Mustafa Payan, cinayetleri itiraf etti. 2 kadının ölü bulunduğu evden uyuşturucu, fare zehri ve şizofreni ilaçları çıktı.
İstanbul'da dehşet evinde kan donduran olay... Kartal'da Mustafa Paylan'a ait evden, Cansu Demirel (30) ve Dilara Gültay isimli iki genç kadının cesetleri bulundu. Korkunç vahşeti, Mustafa Paylan'ın bileklerini keserek 'yaralandım' diye polisten yardım istemesi ortaya çıkardı. Eve giden polis ekipleri gördükleri manzara ile şok oldu. Polis, evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.
Korkunç olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Cansu Demirel (30) ve Dilara Gültay isimli iki genç kadın, Gültay'ın eski sevgilisi olan Mustafa Payan'a ait bir apartman dairesinde buluştu.
Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan Mustafa Payan’ın ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, daire içerisinde bulunan Cansu Demirel ve Dilara Gültay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Maktullerle aynı evde olan ve ihbarda bulunan ev sahibi Mustafa Payan’ın ise bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunduğu, şahsın tedavi amaçlı kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.