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Orta gelirliye konut kampanyası taksitleri olay oldu Fatih Altaylı 'İstanbul’dan maaşlı çalışan kimse katılamaz' dedi

Orta gelirliye konut kampanyası taksitleri olay oldu Fatih Altaylı 'İstanbul’dan maaşlı çalışan kimse katılamaz' dedi

Orta gelirliye konut kampanyasında taksitlerin yüksek olması eleştiri konusu oldu. Fatih Altaylı, "Benim bu kampanyadan anladığım bu kampanyaya özellikle İstanbul’dan maaşlı çalışan kimse katılamaz." dedi.

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Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasında taksit tutarlarının yüksek olması tartışma konusu oldu.

Orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek. Taksit ödemeleri, hane halkının gelirinin yüzde 40’ını aşmama esası getirildi.

"Doktorlar ve avukatların önemli bölümü de katılamaz"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konut kampanyasını değerlendirdiği  yazısında yüksek taksitli fiyatları eleştirerek "Benim bu kampanyadan anladığım bu kampanyaya özellikle İstanbul’dan maaşlı çalışan kimse katılamaz. Hatta vergi beyanlarına ve açıkladıkları gelirlere bakılırsa, doktorların, avukatların, serbest çalışanların da önemli bir bölümü katılamaz." dedi.

"Aylık gelirinin 92 bin 500 TL olması gerekiyor"

"Çünkü bugün İstanbul’da bir ailenin oturabileceği bir evin fiyatı 4 milyon TL’den aşağı değil" diye yazan Altaylı, "Biz yine de iyimserliğimizi koruyalım İstanbul’da yaşayan bir aile bu kampanya ile 4 milyon TL’ye bir ev almaya kalkışırsa, bunun yüzde 25’ini kendi birikimlerinden peşinat olarak karşılasa bile aldığı 3 milyonluk krediyi 10 yılda geri ödeyebilmek için ayda 37 bin TL, 15 yılda geri ödemek için ayda 28 bin TL taksit ödemek zorunda. Bu durumda krediyi 10 yılda geri ödemeyi planlayan ailenin hane gelirinin aylık gelirinin 92 bin 500 TL, 15 yılda geri ödemeyi planlayan ailenin aylık gelirinin ise 70 bin TL olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Karı koca genel müdür olsa kampanyayı ucundan yakalıyor"

Benzer durumun kamu çalışanları açısından da geçerli olduğunu belirten Altaylı, vali maaşı ve genel müdür maaşları üzerinden örneklerle anlattı:

"Kamu çalışanları açısından bakarsak, 2023 yılında yapılan zamlarla beraber vali maaşı 42 bin TL oldu. Eşi de vali olan bir vali 3 milyon TL’lik evi ancak 15 yıl vade ile alabiliyor. Karı koca genel müdür olsa 22 bin TL gelir ile kampanyayı ucundan yakalıyor.

Bir alt düzey kamu çalışanının, kaymakamın, genel müdür yardımcısının, şube müdürünün karı koca kazansalar da böyle bir şansı yok. Üstelik eşlerin ikisi de vali bile olsa, 15 yıl boyunca boşanmak, karı kocadan birinin emekli olması falan gibi bir durum söz konusu olamaz."

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