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Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor! Tarih resmen duyuruldu

Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor! Tarih resmen duyuruldu

Futbolseverlere belki de son kez Messi ile Ronaldo'yu karşılıklı izleme fırsatı doğdu. Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karma kadro Fransız ekibi PSG ile dostluk maçı yapacak. PSG, futbolseverleri heyecanlandıran maçın tarihini duyurdu.

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ayağının tozuyla Lionel Messi ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Fransız devi Paris Saint-Germain yaptığı açıklamada kış hazırlıklarını Katar ve Suudi Arabistan'da geçireceklerini duyurdu.

PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr'ın oyuncularından oluşan karma takımla özel bir maç yapacak.

Messi ve Ronaldo bu maçta belki de kariyerlerinde son kez karşı karşıya gelecek.

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