Bilinçsiz, dağınık, çaresiz... Jesus'un adı, Buruk'un aklı! Şah mat hamlesi: İcardi

Yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur

Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular özgüvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar. Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı. Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarılara imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar, hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur.

Bu arada inanarak ve güvenerek Okan Hoca'yı göreve getiren başkan Dursun Özbek ile ekibini de kutlamak gerekir. Galatasaray taraftarının olmadığı derbide Galatasaraylı oyuncular maç boyu tribün baskısına kulak asmadan oyunun direksiyonunu elinde tuttular. Sarı-kırmızılılarda Muslera'dan tutun en uçtaki Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu...

(Levent Tüzemen-Sabah)