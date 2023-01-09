Bilinçsiz, dağınık, çaresiz... Jesus'un adı, Buruk'un aklı! Şah mat hamlesi: İcardi
Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi attı, Galatasaray Fenerbahçe'yi farklı skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin, taraftarının önünde beklediği oyunu sergileyememesi eleştiriye uğradı. Spor yazarları, Galatasaray'ın 3-0'lık skorla kazandığı derbiyi değerlendirdi.
Yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur
Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular özgüvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar. Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı. Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarılara imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar, hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur.
Bu arada inanarak ve güvenerek Okan Hoca'yı göreve getiren başkan Dursun Özbek ile ekibini de kutlamak gerekir. Galatasaray taraftarının olmadığı derbide Galatasaraylı oyuncular maç boyu tribün baskısına kulak asmadan oyunun direksiyonunu elinde tuttular. Sarı-kırmızılılarda Muslera'dan tutun en uçtaki Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu...
(Levent Tüzemen-Sabah)
Jesus Galatasaray'ı seyrederek geçirdi
Maç öncesinde iki teknik adamı karşılaştırırken, "Jesus futbolu, Okan Buruk ise Süper Ligi biliyor" dedim. Çünkü büyük maçların "ruhu" vardır ve bu şifreleri en iyi çözen hoca da takımına istediğini yaptırır. Üçüncü yerliyi bulmak için uğraşan Okan Buruk, Kadıköy'e dört Türk ile geldi. Jesus takımın en değerlisi İrfan Can'ı kulübede oturttu.
Bu rekabetin ne demek olduğunu iyi bilen oyuncuların gösterdiği çaba veya reflekslerle dengeleri bozabiliyorsunuz. Barış Alper'in ön tarafta her yere koşturup, Kerem'i bek gibi oynatıp, hızlı atak başlangıcında görevlendirmesi bu yüzdendi. Bir 45 dakikayı Galatasaray'ın ne yapacağını seyrederek geçirdi Jesus...
(Gürcan Bilgiç-FotoMaç)
Doğruları yapan kazandı
Maç öncesi yazımızda Fenerbahçe'nin en çok gol atan, Galatasaray'ın ise en az gol yiyen takımı olduğunu vurgulamıştık. Ancak çok gol atan takım olmak, defansının iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Galatasaray'ın da az gol yemesinin, forvetinin kötü olması anlamına gelmediği gibi. Nitekim dünkü maçta ilk yarı boyunca çoğunlukla Fenerbahçe'nin orta saha eksikliği ve defans hatalarında, Galatasaray'ın ise ofsayttan attığı iki golün yanında, Fenerbahçe'den daha fazla girdiği gol pozisyonunu ve attığı golü dikkate alırsak, tablo daha net anlaşılır. Galatasaray ofsayt konusunda biraz daha dikkatli olsaydı ilk yarı çok daha avantajlı bir skor bulabilirdi...
(Engin Verel-Akşam)
Bilinçsiz, dağınık, çaresiz Fenerbahçe
Futbol her ne kadar ‘alan/zaman oyunu’ olarak bilinirse de ‘plan’ olmadan herhangi bir şeyin gerçekleşmesi ancak tesadüflerle mümkündür. İlk yarı gösterdi ki, bilindik santrfor düzeninden uzak oynayan Galatasaray, planladığı çoğu şeyi yapmadan devreyi önde kapadı. Bir gol attı, iki üç gol daha atabilirdi de. Özellikle başta Berkan olmak üzere orta alan kapatıcılarının yüksek etkisine Barış Alper de katılınca daha iyi işleyecek doğru plan, ‘yarı doğru’ işledi!
Fenerbahçe ise genel olarak dağınık, bilinçsiz dahası çaresiz görüntüdeydi. Atak yapmadı değil ama hücumlar daha öncekiler gibi organize olmaktan çok bireysel girişimler olarak parladı ve söndü...
(Cem Dizdar-Fanatik)