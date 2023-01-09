AK Parti açıkladı! Ramazan Bayramı sonrası seçim var! AK Parti'nin son anket sonuçları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimlerin erkene alınmasının kesinleştiğini belirterek, "Ramazan Bayramı sonrası seçime gidilebilir" dedi Kandemir, AK Parti'nin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarını da açıkladı...

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18 Haziran 2023 günü yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin öne alınacağı artık kesin gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'biraz erkene alabiliriz' çıkışının ardından erkene alınmış seçim için alternatif tarihler konuşulmaya başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, erkene çekilecek seçimlerin tarihini açıkladı.

Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz" diyen Erkan Kandemir, bunun gerekçelerini şöyle açıkladı:

- İstiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.

- Meclis'i feshederek erken seçime gitme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu.

- Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.

- Seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inanıyoruz. Burada konuşulan tarihler var bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidecek şekilde değerlendirilebilir.

Bayram sonrası seçime gidilebilir

- Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.