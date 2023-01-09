Alternatif tıp uzamanı korkunç halde bulundu! Randevu verdiği hastaları ulaşamayınca...
DENİZLİ’nin Pamukkale İlçesinde alternatif tıp uzmanı evinde ölü olarak bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre; alternatif tıp uzmanı olarak bilinen İzzet Yüzbaş'a (55), randevu verdiği hastaları ulaşılamadı. Durumundan şüphelenilen Yüzbaş’ın yakınları çilingir yardımı ile içeri girdi. Yüzbaş’ın yerde yatarken cansız bedeniyle karşılaşan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucu İzzet Yüzbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.