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AK Parti randevu istedi HDP reddetti! Başörtü için AK Parti ile görüşmeyeceğiz...

AK Parti randevu istedi HDP reddetti! Başörtü için AK Parti ile görüşmeyeceğiz...

AK Parti başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefet partilerine ikinci tur ziyarete çıkıyor. İlk turda yaptıkları görüşme büyük tartışma çıkaran AK Parti ile HDP ikinci turda görüşmeyecek. AK Parti HDP'den randevu talep etti ancak HDP bu talebi geri çevirdi. Gerekçe ise kapatma davasının sürmesi ve HDP'ye yapılacak Hazine yardımının bloke edilmesi...

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AK Parti, başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliği teklifi için muhalefet partilerini ikinci tur ziyaretini bu hafta yapacak. AK Parti yönetimi bugün başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere HDP'den randevu istedi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin AK Parti'nin randevu talebine olumsuz yanıt verdiğini dile getirdi. Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

- Cumhur İttifakı'nın sunduğu Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili daha önce tutumumuzu açıklamıştık. Ayrımcılık yapmadan, hak ve özgürlüklere bir bütün olarak yaklaşılması gerektiği konusuyla ilgili ilkesel tutumumuzu vurgulamıştık. 

Sadece başörtüsüne özgürlük yetersiz

Hak gaspının, ayrımcılığın, eşitsizliğin, hukuksuzluğun yaşandığı, özgürlüklerin ve demokrasinin ağır saldırı altında olduğu bir süreçte sadece başörtüsü ile ilgili getirilen değişiklik teklifi; Türkiye'deki özgürlükler sorununa çözüm üretme konusunda yetersizdir demiştik. Bizlerin başörtüsüyle sorunu yoktur ama Kürtler, Aleviler başta olmak üzere eşit yurttaşlık hakkının olmadığı bir ülke ortamında bütünlüklü bir düzenleme gerekir demiştik.

AK Parti ile görüşmeme kararı aldık

- AK Parti yönetimi bugün teklifi görüşmek üzere bizden çarşamba günü randevu talebinde bulundu. Değerlendirdik. İntikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, Anayasal hakkı olan Hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak AYM tarafından bloke edilmesi, Cumhur İttifakı bileşenlerinin ağır baskının yaşanması nedeniyle, AK Parti ile Anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Olumlu cevap vermedik taleplerine.

Görüşmeyi samimi bulmuyoruz

- Hukukun askıya alındığı, Anayasa'nın çiğnendiği bir süreçte Anayasa değişikliği görüşmeyi samimi, güven verici bulmuyoruz. 3-4 ay içinde seçimlerin yapılacağı bir ortamda yargı vesayetinin HDP'ye yönelik işletiliyor olması ve HDP'ye yönelik ağır tasfiye politikalarının devam etmesi, seçimlerin adil, demokratik ve eşit bir ortamda yapılmayacağına yönelik işaretlerdir. Demokratik siyasete kast edilmiştir. Bu teklifin tartışılmasını güven verici bulmuyoruz.

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