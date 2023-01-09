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Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı. Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Gol yollarında etkisini kaybetti

Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

Şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor'a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı.

İçerde ve dışarıda aynı puan kaybı

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde ve deplasmanda aynı puan kaybına engel olamadı.

Sezonun geri kalan bölümünde 16 puanı yitiren sarı-lacivertliler, hem iç sahada hem de deplasmanda sekizer puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu puan kayıplarını ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle yaşadı.

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