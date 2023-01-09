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Akdeniz'in beşik gibi sallanmasından sonra Naci Görür uyardı! Uyanık olun

Akdeniz'in beşik gibi sallanmasından sonra Naci Görür uyardı! Uyanık olun

Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği alanın Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde olduğunu belirtti. Görür, yetkilileri uyanık olmaları konusunda uyararak " İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı" dedi.

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Akdeniz'de dün Girit Adası açıklarında 3.6 şiddetindeki depremin ardından bugün yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmede bulundu. Görür, yetkilileri uyararak 'uyanık olun' çağrısı yaptı.

Çalışmalar ciddiye alınmalı

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Arkadaşlar, Midilli Adası’nın kuzey kısmında Edremit Körfezine yakın kesimlerinde 4,2 deprem oldu. Bu alanlar Körfezde etkin olan Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde. Biliyorsunuz, Edremit Fay zonu KAF’ın güney kolunun bir parçası. Burada depremler bir süredir devam ediyor. İlgililer uyanık olmalı. İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı. Sevgiyle.

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