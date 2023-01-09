Sınav sonucu düşük geldi diye yaptı! Çok korkunç...

ELAZIĞ’da 7’nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı.Abone ol
İddiaya göre, 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı.
M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. M.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.