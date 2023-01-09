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Sınav sonucu düşük geldi diye yaptı! Çok korkunç...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sınav sonucu düşük geldi diye yaptı! Çok korkunç...

 ELAZIĞ’da 7’nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı. 

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İddiaya göre, 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı.

M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı.  M.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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