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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli Muharip Uçağı'nda sürpriz gelişme! 2025'te uçacaktı uçuş tarihi öne alındı

Milli Muharip Uçağı'nda sürpriz gelişme! 2025'te uçacaktı uçuş tarihi öne alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihinin öne alındığını duyurdu.

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Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağında tarih öne çekildi. 

Açıklama Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den geldi. 

Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. Ama beklenenden önce tamamlandı. 2023'ün sonunda uçacak" dedi. 

Milli Muharip Uçak'ın test uçuşunun 18 Mart 2023'te yapılacağı biliniyordu. 

Beşinci nesil savaş uçağı

MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.

Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.


KIZILELMA DA ERKEN UÇTU

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da beklenenden daha kısa bir sürede uçuşunu gerçekleştirmişti. Selçuk Bayraktar, Kızılelma insansız savaş uçağının ilk uçuşu gerçekleştirdiği paylaşımda, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu'' demişti. 

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