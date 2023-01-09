Gram altın uçtu gidiyor! Gram altın 1.150 lirayı aştı! Uzmanı 1.500 lira için tarih verdi
Dünya piyasalarında altının onsundaki yükseliş gram altını uçurdu. Ekranlarda bin 138 lirayı görerek tarihi rekorunu kıran gram altın, Kapalıçarşı'da bin 154 liradan satılıyor... Cuma günü yüzde 1.57 değer kazanan gram altın yeni haftanın ilk gününde yüzde 1 yükseliş gösterdi. Altın ve para piyasaları uzmanları Perşembe gününden itibaren gram altının yeni rekorlar kıracağını belirtip, 1.500 liranın üzerinin görüleceğini ifade ettiler...
ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaşma patikasına ilişkin ılımlı beklentiler doları baskılarken, küresel piyasalarda altın fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Spot piyasada altının onsu 1.880 dolar seviyesinin üzerini test ederken, gram altın da ekranda 1.138 TL'yi Kapalıçarşı'da ise 1.154 TL'yi görerek tarihi zirvesine çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında bu hafta neler olacağını yazdı...
ABD'de ücret artışlarının ılımlılaştığına işaret eden istihdam verilerinin ardından Fed'e dair beklentiler değişirken, dolarda aşağı yönlü baskı yaşandığı görüldü. Altında ise spot piyasada prim kaydedildi. Altının onsu 1.880 doların üzerini test etti. Spot piyasadaki altın fiyatları ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın ekranlarda 1.138 ile rekor seviyeyi test etti. İslam Memiş ise Kapalıçarşı'da gram altının 1.154 liradan satıldığını duyurdu.
Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 artışla 1.124 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde ekranlarda gözüken rakamlara göre yüzde 1 artışla bin 135 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satılıyor.
Perşembe gününden itibaren yeni rekorlar gelir
Perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinin düşmesinin beklendiğini ifade eden Altın Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, "Olumlu bir veri açıklanırsa da Perşembe gününden itibaren gram altında yeni seviyeler yeni rekor seviyeler beklenebilir. 1.200'lü seviyelere yaklaşabiliriz. Perşembeden sonra altın biraz daha yükselişe geçecektir" dedi.