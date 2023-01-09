Gram altın uçtu gidiyor! Gram altın 1.150 lirayı aştı! Uzmanı 1.500 lira için tarih verdi

ABD'de ücret artışlarının ılımlılaştığına işaret eden istihdam verilerinin ardından Fed'e dair beklentiler değişirken, dolarda aşağı yönlü baskı yaşandığı görüldü. Altında ise spot piyasada prim kaydedildi. Altının onsu 1.880 doların üzerini test etti. Spot piyasadaki altın fiyatları ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın ekranlarda 1.138 ile rekor seviyeyi test etti. İslam Memiş ise Kapalıçarşı'da gram altının 1.154 liradan satıldığını duyurdu.