Göztepe’den TFF’ye seyirci başvurusu

Göztepe, Sakaryaspor müsabakasına rakip takım taraftarlarının yüzde 30’unun tribüne alınması için başvuruda bulundu.Abone ol
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Sakaryaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, TFF’ye Sakaryasporlu taraftarların yüzde 30’unun tribüne alınması için başvuruda bulundu.
Öte yandan ilk maçta da Sakaryaspor, misafir takım taraftarı için ayrılan bölümü arttırmıştı.