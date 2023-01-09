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Göztepe’den TFF’ye seyirci başvurusu

Göztepe’den TFF’ye seyirci başvurusu

Göztepe, Sakaryaspor müsabakasına rakip takım taraftarlarının yüzde 30’unun tribüne alınması için başvuruda bulundu.

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Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Sakaryaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, TFF’ye Sakaryasporlu taraftarların yüzde 30’unun tribüne alınması için başvuruda bulundu.

Öte yandan ilk maçta da Sakaryaspor, misafir takım taraftarı için ayrılan bölümü arttırmıştı.


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