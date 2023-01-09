Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde gizemli hayırsever bir kez daha orta çıktı ve 10 mahalle bakkalına borcu olan 97 vatandaşın 85 bin lira tutarındaki borcunu ödedi.

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İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.







