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Sağlık Bakanlığı'ndan sahte ilaç iddialarına açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan sahte ilaç iddialarına açıklama

Sağlık Bakanlığı sahte ilaç ve ilaç ithali ile ilgili bazı gazetelerde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, SGK ve Eczacılar Birliğinin yurt dışından temin ettiği kanser ilacının yerine ağrı kesicinin vatandaşlara ulaştırıldığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilaca orjinal denildiği haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sahte kanser ilacı iddiaları ile ilgili tespiti ve suç duyurusu yapanın Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, 2019'da bu konuda müfettişlerce bir inceleme yapıldığı dile getirildi. O incelemede SGK’nın teslim ettiği numunelerin analiz sonucunun orjinal kanser ilacı olduğu, ilacın deposundan alınan bir sonraki numunelerin ise sahte olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi

Diğer bir iddia yurt dışından getirilmek istenen bir ilaca yönelik yapıldığı öne sürülen kılavuz değişikliği. Kılavuz değişikliğinin yurt dışından ilaç getirme süreçleri kolaylaştırılmadığı, aksine ilaçların güvenliliği, etkililiği ve kalitesini teminen düzenlemeler getirildiği ifade edildi.

“Kılavuz değişikliği ile daha önce ilaç alınmayan bir ülkeden ilaç alınmasının önünün açıldığı yönündeki iddialar mesnetsizdir” denildi.

Açıklamada Bangladeş’ten ilaç ithali iddiaları için “Ülkemize Bangladeş’ten bugüne kadar bu kapsamda bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır. Ülkesinde ruhsatlı olmayan herhangi bir ilacın yurt dışı ilaç listesine eklenmesi mümkün değildir.” yanıtları verildi.

Sağlık Bakanlığı, açıklamasında “Gerçek dışı iddiaların hastalarımızın ilaçlara güvenini sarsarak, tedavilerin aksamasına yol açabileceği unutulmamalıdır. Vatandaşımızın ülkemizde kullanılan ilaçlara olan güvenini sarsacak hiçbir duruma göz yumulması söz konusu değildir." vurgusu yaptı.

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