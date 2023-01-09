Ali Babacan çok iddialı: Adayımıza iktidar bile oy verecek! İmam Hatipler kapatılacak mı?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı'nı açıkladı. Altılı Masa'nın ortak adayına iktidar mensuplarının bile oy vereceğini iddia eden Babacan, muhalefetin iktidarı devraldığında İmam Hatip okullarını kapatma hazırlığı yaptığı iddialarına da cevap verdi...

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında, 500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı'nın, tüm eğitim kademelerini kapsadığını söyledi. Eylem planını, merkezinde insan, zemininde ise özgürlük ve eşitliğin yer aldığı bir model olarak hazırladıklarını söyleyen Babacan, eğitim modellerinin, "yorumlayıcı, hümanist, eleştirel ve problem çözme odaklı olduğunu", bu kapsamda 25 yıllık bir master eğitim planı ilan edeceklerini aktardı.

Örgün eğitim 3 yaşında başlayacak! 4+5+3..

Örgün eğitim sistemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan, "Örgün eğitim sistemini 3 yaşında başlatacağız. Böylece temel eğitim sürecini, 3 yaşında başlatıp 4+5+3 olarak yeniden yapılandıracağız. Bazı ailelerin çocuklarının 3 yaşında okula gitmesinde tereddütleri varsa diyeceğimiz bir şey yok. Bu kapsamda 3-4 yaşta zorlayıcı bir bakış açımız olmayacak. Okul öncesi eğitimin ilk 2 yılı isteğe bağlı ama şu anda ana sınıfı denilen son bir yılını zorunlu yapmak istiyoruz. Ardından 12 yıllık eğitim süreci 4+5+3 olarak devam edecek" dedi.

Temel amaç sınav olmayacak!

Eğitimin sisteminin temel amacının "sınav" olmayacağını kaydeden Babacan, okullarda yabancı dil eğitimi konusunda öğrencileri en az iki dille yetiştireceklerini, ayrıca bilgisayar programlama eğitimi de vereceklerini dile getirdi. YÖK'ü kaldıracaklarını belirten Babacan, Eylem Planı kapsamında, eğitim destek banka kartı çıkartacaklarını, ihtiyaç sahibi öğrencilerin, eğitim harcamalarını bu karttan yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

'İmam hatipleri kapatmak falan yok'

Ali Babacan, özel okullarda ücretsiz okul kontenjanını düzenleyerek, başarılı çocukların yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının da eğitimini kolaylaştıracaklarına dikkati çekti. Babacan, zaman zaman "İmam Hatip Liseleri kapatılsın" diye bazı konuların gündeme geldiğini hatırlatarak, "Kapatmak falan yok ama ne var, talep konusunda dikkatli olmak var. Biz, imam hatip liselerini sürdürürken, gerçek talebi dikkate alacağız" dedi.