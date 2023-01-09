Bloomberg: Batılı liderler, Erdoğan'ın kaybettiğini görmekten memnun olacak

Bloomberg'de çıkan bir yazı, Batı'nın Erdoğan'ın devrilmesini dört gözle beklediğini tekrar gözler önüne serdi. "Batı, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak" denilen yazıda, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak istediği savunuldu.

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "2023'ün en önemli seçimleri Türkiye'de düzenlenecek" başlık bir yazı yayımlandı. Bobby Ghosh imzalı yazıda, şubat ayında Nijerya'da, ekim ayında ise Pakistan'da düzenlenecek seçimlere işaret edilerek, "Ancak, seçimlerin en önemlisi hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki iktidarını üçüncü bir on yıla yaymaya çalışacağı 18 Haziran'da gerçekleşecek" denildi.

"Batı, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak"

"Türkiye; sonucu, ABD, Rusya, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da dahi jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek olan bir seçime giderken, Erdoğan'ın kaybetmesini isteyenler bile kimin veya neyin geleceği konusunda iyimser değil" ifadelerine yer verilen yazı, şu şekilde devam etti:

"Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı. Ancak Batılı liderler, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak. Çünkü, Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir tutum benimsedi. Ankara'nın Washington ile ilişkileri o kadar gergin ki, üst düzey Türk yetkililer ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemek ve terörist gruplarla iş birliği yapmakla suçluyor."

"Yeni Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın 20 yılda inşa ettiği yapıyı yıkmak zorunda"

David Gosh'a görüş veren akademisyen Selim Koru, "Erdoğan'ın dünya görüşünün, çoğu Batılının düşündüğünden daha radikal olduğunu" söyledi.

EDAM Başkanı Sinan Ülgen de Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde "halefinin Türkiye'yi Batılı bir ülke olarak pozisyonu konusunda daha rahat olan, farklı bir dış politika aktörüne dönüştüreceğini" dile getirdi.

Analizi kaleme alan Gosh ise, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu gerçekleşse bile, kimse 180 derecelik hızlı bir dönüş beklememeli. Erdoğan'ın, radikal dünya görüşünün tohumlarını Türk kurumlarına -hükümet, ordu, akademi, dini kurumlar ve medya- ekmek için 20 yılı vardı. 19 Haziran'da yeni bir cumhurbaşkanı gelirse, Erdoğan'ın inşa ettiği yapıyı yıkması gerekecek. Bu görev zor olacak çünkü AK Parti parlamentoda, değişime şiddetle direnen mevcudiyetini sürdürecek."

"Erdoğan, rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu tercih eder"

Altılı masaya da değinen Gosh, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan iki aday olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini savunan Gosh, "Birçok Türk siyasi analist, daha genç ve daha karizmatik İmamoğlu'nun daha güçlü bir rakip olacağını söylüyor" dedi.

"Erdoğan güçlü pozisyonunu hala koruyor"

Erdoğan'ın, ekonomiye yönelik karamsarlığı ortadan kaldırmak için "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan gelen yatırımlar ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'yi Rus doğal gaz ihracatı için bir merkez haline getirme sözüne güvendiğini" savunan Gosh, "Erdoğan'ın hala güçlü olduğunu ortaya koyan anketler, özellikle ekonomi baharda toparlanma belirtileri gösterirse, her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösteriyor. Bu taktikler Erdoğan'ın daha önce seçimleri kazanmasına yardımcı oldu. Yine olabilir. Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadelerini kullandı.