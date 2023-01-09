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CHP İzmir il başkanı belli oldu! İşte Deniz Yücel'in yerine atanan isim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP İzmir il başkanı belli oldu! İşte Deniz Yücel'in yerine atanan isim

Milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinden ayrılan Deniz Yücel'in yerine Şenol Aslanoğlu atandı.

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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni il başkanının Şenol Aslanoğlu olmasına karar verildi.

Kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu İş Adamı Aslanoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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