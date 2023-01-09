Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması! Manchester United'a gidiyor iddiası vardı

Hollandalı golcü Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarıyla ilgili kulüpten yazılı açıklama geldi. O açıklamada "Weghorst'un salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi. Weghorst bir süredir Manchester United ile anılıyordu.

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Beşiktaş Kulübü, devre arasında siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı ileri sürülen Hollandalı golcü Wout Weghorst hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

"Hayal ürünüdür"

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür.

"İnisiyatif tamamen bizde"

Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

Gizlice anlaşma yaptı

Hollandalı golcünün Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftarlara veda etmesi bomba etkisi yaratmıştı. İngiliz devi Manchester United ile gizlice anlaştığı iddia edilen Hollandalı golcünün ayrılık kararı alması, siyah-beyazlıları şoke etmişti.

"Gitme isteği var"

Kasımpaşa maçı sonrası Weghorst'un ayrılık iddialarına ilişkin basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "oyuncunun gitme isteği var" demişti.