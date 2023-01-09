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Gaziantep'te 53 yaşındaki Suriyeli askere gönderildi

Gaziantep'te 53 yaşındaki Suriyeli askere gönderildi

Suriye'den Türkiye’ye gelen 53 yaşındaki adam, Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik görevine uğurlandı.

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Suriye'de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrasında binlerce vatandaş hayatını kaybederken milyonlarca kişi mülteci oldu.

Savaş nedeniyle evi yıkılan vatandaşlardan 6 çocuk babası 53 yaşındaki Ahmet Hamo, Türkiye'ye gelerek Gaziantep’in Nizip ilçesine yerleşti.

Hamo, bir süre önce Türk vatandaşı olmaya hak kazandı.

E-devlette askerlik şartını gördü

Suriyeli Ahmet Hamo, kimliğini almasının ardından e-Devlet'te askerlik şubesine gitmesi gerektiği yazısını gördü.

Askere uğurlandı

Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerini yaptıran Hamo, Amasya görev birliğine dualar ve halaylarla uğurlandı.

"Savaş nedeniyle evimiz, iş yerimiz bombalandı"

İHA'nın haberine göre, askere gitmenin mutluluğunu yaşayan Hamo, "Ben 53 yaşında 6 çocuk babasıyım. Eskiden Suriye’de iş adamıydım. Beyaz eşya işiyle uğraşıyordum. Türkiye ile ithalat-ihracat yapıyordum. Ancak savaş nedeniyle evimiz iş yerimiz bombalandı. Ben de 2011 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesine geldim.

"Vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim"

Annem Türk kökenli bir süre önce vatandaş oldum. Kimliğimi aldıktan sonra e-Devlet şifresiyle sistemime girdim. Vatani görev için e-Devlet'te askerlik şubesine gitmem gerektiği yazısını gördüm.

Büyük sevinçle şubeye giderek işlemlerimi yaptırdım. Görev yerim Amasya çıktı. Zaten vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum." diye konuştu.

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