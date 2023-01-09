Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, güzellik salonu bulunan bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, bir güzellik merkezine gitti.

Özdağ, Gaziosmanpaşa'da güzellik salonu bulunan Dilek isimli bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağının sözünü verdi. e-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz."