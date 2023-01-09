Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye takıldı

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında artış yapılmayacağını açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de takılmadan edemedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Bir de müjde vermek istiyorum." diyerek bu yıl boyunca, otoyol ve köprü fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini duyurdu ve "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

"Nureddin, senden para çıkmıyor, rahat ol"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yaparken Bakan Nebatiye'ye "Nureddin, senden para çıkmıyor, rahat ol." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri sonrası, Nureddin Nebati'nin tebessüm ettiği görüldü.