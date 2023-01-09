Özışık kardeşlere yardım kampanyasına bakın! Alparslan Kuytul ayrıntısı...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın geçtiğimiz günlerdeki bir konuşması, bir grubu fena gaza getirerek atağa geçmelerine sebep oldu. Özışık, canlı yayında bu konuyu masaya yatırdı.

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YouTube hesabından sık sık canlı yayınlar yapan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, geçtiğimiz günlerde yine bir canlı yayınında İnternethaber'e uygulanan reklam ambargosu ile ilgili açıklamalar yapmıştı (ilgili yayın için tıklayın). Bu açıklamalar, başta muhalif kanal ve gazeteler olmak üzere pek çok kişi tarafından "Özışık kardeşler parasız kaldı" gibi algıla operasyonlarına malzeme yapılmıştı.

Öte yandan FETÖ firarisi Emre Uslu, Twitter'da "Özışık kardeşlere yardım kampanyası" başlıklı bir grup kurarak aklınca algı operasyonlarını devam ettirmişti.

Hadi Özışık yaşanan bu trajikomik olaylarla ilgili YouTube hesabında canlı yayında konuştu.