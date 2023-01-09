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Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında aldıkları 5-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanya deplasmanından 5-0 yenik ayrıldı. Bu sonuç, haftanın en çok konuşulacak maçların arasına girdi ve Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullanıldı:

"Aslında oyunun ilk 13 dakikası planımızı çok iyi uyguladık ve 13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Bugün kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor.

"Değerlendirme yapacağım"

Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç hem benim hem de Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım."

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