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Maç sonu saha karıştı! Oyuncular arasında gerginlik çıktı

Maç sonu saha karıştı! Oyuncular arasında gerginlik çıktı

Başakşehir-Adana Demirspor maçı sonrası iki takımın futbolcuları arasında tartışma yaşandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Turuncu-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri 52'de penaltıdan Deniz Türüç ve 62'de Serdar Gürler kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü 58’de Samet Akaydın attı.

Mücadelede Başakşehir'in kazandığı penaltı sonrasında protokol tribününde de gerginlik yaşandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, penaltı kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen N’Diaye arasında gerginlik yaşandı.

Konuk ekipte Gökhan Töre’nin Okaka’yı soyunma odasına gitmesi yönünde yönlendirdiği sırada N’Diaye’nin Okaka’yı itmesi sonrası ikili arasında gerginlik büyüdü.

Sahanın bir anda karıştığı olayda iki takımın futbolcuları araya girerek arkadaşlarını sakinleştirdi.

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