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Sosyal medyada yeniden Ali Koç istifa hashtag'i açıldı
Fenerbahçe taraftarı, derbi yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'u sosyal medyadan istifaya çağırdı.Abone ol
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenildi.
Bu skorla ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan kaybederken, Galatasaray da zirvedeki yerini pekiştirdi.
Taraftar yeniden Ali Koç İstifa hastag'i açtı
Aynı zamanda prestij mücadelesi olarak görülen derbiyi kaybeden sarı lacivertlilerde taraftar, yenilgide tepkilerini başkan Ali Koç'a yansıttılar.
Fenerbahçeli futbolseverler, Twitter'da açtıkları #AliKoçİstifa hastag'i altında tepkilerini diler getirdi.