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Sosyal medyada yeniden Ali Koç istifa hashtag'i açıldı

Sosyal medyada yeniden Ali Koç istifa hashtag'i açıldı

Fenerbahçe taraftarı, derbi yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'u sosyal medyadan istifaya çağırdı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Bu skorla ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan kaybederken, Galatasaray da zirvedeki yerini pekiştirdi.

Taraftar yeniden Ali Koç İstifa hastag'i açtı

Aynı zamanda prestij mücadelesi olarak görülen derbiyi kaybeden sarı lacivertlilerde taraftar, yenilgide tepkilerini başkan Ali Koç'a yansıttılar.

Fenerbahçeli futbolseverler, Twitter'da açtıkları #AliKoçİstifa hastag'i altında tepkilerini diler getirdi.

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