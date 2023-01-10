Ali Babacan'ın ince seçim hesabı ortaya çıktı! Gürcan Hacır duyurdu

Ali Babacan'ın anadilde eğitim tarikatlara özgürlük vatandaşlık tanımını değiştirme sözünün arka planını kaleme alan yazar Gürkan Yacır, "DEVA Partisi, kapatılması muhtemel HDP’nin herkesin başını döndüren oy potansiyeli için dükkânı açtı." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kürtçe anadilde anayasal güvence, vatandaşlık tanımını değiştirme, Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Babacan'ın seçim öncesi bu hamlesinin arka planını tv100 yazarı Gürkan Hacır, "Babacan'ın ince hesabı: "Türklük" çıkışının perde arkası" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Fazilet Partisi AK Parti örneği

Büyük oy değişimlerinin hep bir siyasi partinin kapanması sonrasında olduğunu yazan Hacır, en yakın örneğin 2001’de Fazilet Partisi kapatılmasının ardından AK Parti'nin daha birinci yılı dolmadan iktidar olması olduğunu yazdı.

Sözü HDP'nin kapatma davasına getiren Hacır, bu partinin kapatılmasının sürpriz olmayacağına değinerek, DEVA Partisinin bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçtiği düşüncesinde.

"Son düzlükte muhafazakâr Kürt oylarıyla yakalayabilir"

"Başta HDP seçmeni olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’daki dindar seçmen kime kayar?" diye soran Hacır, yazısını şu sözlerle tamamladı:

Bu teklifleri/taahhütleri HDP bile yapamazdı (!) Ama Babacan yaptı. Şimdi HDP kapatılırsa… HDP seçmeni kime koşar? Sadece HDP seçmeni mi? AK Parti’ye kırgın Güneydoğu dindar seçmeni kimi tercih eder?

DEVA Partisi, kapatılması muhtemel HDP’nin herkesin başını döndüren oy potansiyeli için dükkânı açtı. Ve ne CHP’nin ne de başka bir partinin yapamayacağı bir çıkışı yaptı.

Babacan’ın hamlesini böyle okuyalım. Ha bir de… AK Parti’ye kırgın cemaatlerin ve mütedeyyin çevrelerin de yeni iktidar arayışına adres olarak Abdullah Gül’le temasta olduklarını da ekleyeyim.

Özellikle tehditlerden korkan üç harfli marketler Maslak’ın yolunu aşındırıyorlar…

Uzun lafın kısası… Siyasi gündemin ışık hızıyla değiştiği güzelim ülkemizde… Babacan’ın DEVA’sı bir türlü yapamadığı çıkışı son düzlükte muhafazakâr Kürt oylarıyla yakalayabilir.

Sonra kimse sürpriz demesin."