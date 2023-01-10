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Suudi Arabistan'dan Hac kararı: Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı!

Suudi Arabistan'dan Hac kararı: Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı!

Suudi Arabistan, Covid-19 salgının nedeniyle hac ibadetinde uyguladığı yaş ve kontenjan sınırının kaldırıldığını duyurdu.

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Hac ibadetinde pandemi öncesi döneme dönüldü. Suudi Arabistan, 3 yılın ardından Covid-19 salgının nedeniyle hac ibadetinde uygulanan yaş ve kontenjan sınırı kaldırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik el Rabiah yaptığı açıklamada, hac ibadetinde uygulanan kısıtlamara değinerek, hac ibadetinin "kontenjan ve herhangi bir yaş sınırı olmaksızın pandemi öncesine geri döneceğini" aktardı.

Bu yıl 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan hac ibadetine, 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyon, 2020'de bin Suudi Arabistan vatandaşı, 2021'de 60 bin Suudi Arabistan vatandaşı, 2022’de 780 bini yabancı olmak üzere toplam 900 bin kişi kabul edilmişti.

Covid-19 nedeniyle Suudi Arabistan, hacı adaylarından 65 yaş altında olmalarını, Covid-19 aşısı yaptırmalarını ve negatif test sonucu talep ediyordu.

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