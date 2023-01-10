100'den fazla kadının etek altı görüntüsünü arşivleyip hepsine sapıkça isimler verdi o kişi okul müdürü çıktı

İstanbul’a gezmek için gelen Hakan K., etekli kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandı. Bu kişinin okul müdürü olduğu tespit edildi. 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivlediği ortaya çıktı,

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Birkaç gün arayla gelen iki haber adeta akıllara durgunluk verdi. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markette alışveriş yapan kadının yanında eğilerek telefonuyla etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan kişinin komiser olduğu açıklanmıştı. Şimdi de benzer bir olay daha yaşandı, üstelik bu kişi okul müdürü çıktı.

Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı.

İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti.

Hepsini tek tek arşivlemiş 100 mağdur kadın var

Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi.

"Eteği g..üne sığmayan"

Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere "eteği g..üne sığmayan", "leoparlı kadın", "kod valizli", "lila şortlu", "mavili tatlı kız" gibi sapıkça isimler koydu.

Yakalanınca pişman olduğunu söyledi

Sabah gazetesinin haberine göre; Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.